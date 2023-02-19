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ضمك يحتفل بنقل مباريات الدوري إلى أرضه

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- بواسطة أيمن الوشواش - رعى أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة تركي بن طلال، حفل نادي ضمك الرياضي بمناسبة نقل دوري «روشن» على أرضه، تحت شعار «يوم ضمكي»، وذلك في مقر النادي بمحافظة خميس مشيط.

وأكد الأمير تركي بن طلال خلال كلمته في الحفل أن نادي ضمك يعد أحد أصول المنطقة، مشيرا إلى الأثر الكبير في نقل مبارياته غير الجماهيرية على أرضه في دعم النادي ماديا ومعنويا والتفاف الجماهير وسهولة الوصول، فضلا عن تجهيز منشأة مثالية قادرة على استضافة البطولات، ومن أهمها كأس الملك سلمان للأندية العربية، مما يعزز من توجهات استراتيجية منطقة عسير نحو رؤيتها «قمم وشيم».

وتضمنت فقرات الحفل عرضا مرئيا عن منشأة ضمك وتاريخه منذ تأسيسه، وحتى الوقت الراهن، كما تم عرض مشاركات لرؤساء النادي السابقين ومجالس إداراتهم.

وفي نهاية الحفل كرم الأمير تركي بن طلال الجهات الحكومية الداعمة للنادي، وأعضاء مجلس الإدارة السابقة، والتي أسهمت في نجاح النادي واكتمال منشأته خلال الفترة الماضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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