شكرا لقرائتكم خبر ضمك يحتفل بنقل مباريات الدوري إلى أرضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة تركي بن طلال، حفل نادي ضمك الرياضي بمناسبة نقل دوري «روشن» على أرضه، تحت شعار «يوم ضمكي»، وذلك في مقر النادي بمحافظة خميس مشيط.

وأكد الأمير تركي بن طلال خلال كلمته في الحفل أن نادي ضمك يعد أحد أصول المنطقة، مشيرا إلى الأثر الكبير في نقل مبارياته غير الجماهيرية على أرضه في دعم النادي ماديا ومعنويا والتفاف الجماهير وسهولة الوصول، فضلا عن تجهيز منشأة مثالية قادرة على استضافة البطولات، ومن أهمها كأس الملك سلمان للأندية العربية، مما يعزز من توجهات استراتيجية منطقة عسير نحو رؤيتها «قمم وشيم».

وتضمنت فقرات الحفل عرضا مرئيا عن منشأة ضمك وتاريخه منذ تأسيسه، وحتى الوقت الراهن، كما تم عرض مشاركات لرؤساء النادي السابقين ومجالس إداراتهم.

وفي نهاية الحفل كرم الأمير تركي بن طلال الجهات الحكومية الداعمة للنادي، وأعضاء مجلس الإدارة السابقة، والتي أسهمت في نجاح النادي واكتمال منشأته خلال الفترة الماضية.