شكرا لقرائتكم خبر «وصيف العالم» يستهل مشوار الدفاع عن لقبه الآسيوي بملاقاة شباب أهلي دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي عندما يواجه فريق شباب أهلي دبي الإماراتي في دور الـ16 من دوري الأبطال اليوم على ملعب استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة عند التاسعة مساء.

ويبحث وصيف العالم عن خطف بطاقة الترشح لدور الثمانية والمضي قدما لتكرار إنجاز العام الماضي بحصوله على لقب دوري أبطال آسيا، فيما يواجه مدربه السابق البرتغالي ليوناردو جارديم الذي يعرف مفاتيح وقوة وضعف الفريق الأزرق.

وسيدخل لاعبو الهلال المواجهة بمعنويات عالية بعد تحقيق وصافة العالم وتقديم مستوى كبير أبهر جميع المتابعين من أنحاء العالم عندما تمكن الزعيم من إقصاء بطل إفريقيا وبطل أمريكا الجنوبية ووقف الند للند أمام بطل أوروبا وبطل العالم فريق ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية.

إغلاق المنافذ الدفاعية

وكان الهلال قد أنهى استعداده للمواجهة بأداء تدريبات لياقية مكثفة وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء فيما استعاد الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز خدمات قائد الفريق سلمان الفرج قبل المواجهة المرتقبة ضد شباب أهلي دبي الإماراتي.

وأكد رامون دياز مدرب الهلال جاهزية فريقه لمواصلة العروض القوية بعد حصوله مؤخرا على المركز الثاني في كأس العالم للأندية، وقال: دائما في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا تكون المباريات قوية وصعبة، خاصة أمام فريق مثل شباب أهلي دبي، وسوف نحاول مواصلة الأداء كما فعلنا في كأس العالم للأندية، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات.

وأوضح «المباراة ستكون صعبة، خاصة وأن مدربهم كبير، ويعرف كيف ينظم فريقه بصورة جيدة وإغلاق المنافذ الدفاعية، ولكن لن نقوم بتغيير طريقة لعبنا، وسوف نضغط على الجانب الهجومي، وقد تدربنا على عدة طرق من أجل اختراق دفاع الفريق المقابل».

مباراة مثيرة

من جهته قال ليوناردو جارديم مدرب شباب أهلي دبي «سنلعب أمام فريق الهلال حامل لقب البطولة، وهو يمتلك أفضلية من خلال عمله لهذه البطولة منذ سنوات.. نحن نستعد لهذه المباراة مثل أي مباراة أخرى، ونريد أن ننافس خلالها، من أجل التقدم في البطولة».

وأضاف «تاريخ المواجهات بين الفريقين مثير، ونحن نأمل أن نقدم مباراة مثيرة وممتعة أمام حامل اللقب، وأن نواصل التقدم في هذه المنافسة».

وتشهد قائمة الفريق الإماراتي عددا من المحترفين المميزين؛ على رأسهم السوري عمر خربين لاعب الهلال السابق، والأرجنتيني فيديريكو كاراتبيا هداف الفريق برصيد 6 أهداف، والبرازيلي إيغور خيسوس، ومواطنه يودي سيزار، بالإضافة إلى الأوزبكي الدولي عزيزجون غانييف.