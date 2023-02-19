جدل تحكيمي يقفز بالنصر للصدارة.. والباطن في الطريق المنحدر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتدمت المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات الجولة السابعة عشرة بين النصر والاتحاد والشباب بذات الرصيد النقطي (40 نقطة)، حيث يتصدر فريق النصر الترتيب بفارق هدفين عن الوصيف الاتحاد، فيما يأتي الشباب المتقدم بمباراة مقدمة في ثالث الترتيب، في حين يأتي فريق الهلال رابعا برصيد 32 نقطة وبفارق مباراتين عن المتصدر والوصيف.

فوز معنوي لليوث قبل الآسيوية

طمأن فريق الشباب جماهيره قبل خوض مواجهة ناساف الأوزبكي ضمن مباريات دور الستة عشر الآسيوي، بفوز معنوي وهام أمام ضيفه أبها بهدفين دون رد، في لقاء بعث الاطمئنان في قلوب مناصريه قبل خوض المعترك الآسيوي.

فقدان الجواز يحرم الشباب من هدافه

تسبب فقدان مهاجم فريق الشباب وهدافه البرازيلي كارلوس جونيور لجوازه في حرمانه من مرافقة فريقه للدوحة تأهبا لمواجهة فريق ناساف الأوزبكي في لقاء دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال آسيا 2020م، الأمر الذي دفع مدرب الفريق الإسباني فيسينتي مورينو لضم الأرجنتيني كريستيان جوانكا بديلا عنه.

تأجيل مواجهة الهلال والفيحاء

جدل كبير أعقب قرار لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين بتأجيل مواجهة الهلال والفيحاء بالجولة 17 لوقت غير معلوم، بعد أن أوضح رئيس نادي الفيحاء عدم أخذ موافقة ناديه بقرار التأجيل، وهو ما دفع اللجنة لإصدار بيان توضيحي فندت من خلاله تصريحات رئيس الفيحاء، مهددة بمعاقبته.

العميد يقسو على الكوماندوز

افترست النمور الاتحادية فرقة الكوماندوز الاتفاقية بثلاثية نظيفة، في مواجهة شهدت سيطرة وتفوقا اتحاديا رغم غياب الثنائي عبدالرزاق حمدالله هداف الفريق وعبدالرحمن العبود عن المباراة، وفقدان الفريق لخدمات الظهير الأيمن مهند الشنقيطي لنهاية الموسم بعد تعرضه لقطع في وتر العضلة الضامة.

جروهي يقترب من تحطيم رقم الدعيع

حافظ حارس فريق الاتحاد البرازيلي مارسيلو جروهي على شباكه نظيفة في لقاء الاتفاق ليصل للمباراة رقم 11 (كلين شيت) مقتربا من تحطيم رقم أخطبوط الحراسة وعميدها محمد الدعيع الذي يتصدر القائمة بـ14 مباراة.

العالمي يلتهم السكري وسط جدل تحكيمي

في مباراة ساخنة ووسط جدل تحكيمي حافظ فريق النصر على صدارته بفوز صعب على ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، مما دفع رئيس التعاون لإطلاق تصريح ناري تجاه لجنة الحكام مؤكدا بأن الحكم المحلي يتأثر بضغط الجمهور وأن هدف النصر الثاني كان تسللا واضحا بعد أن حجب كريستيانو رونالدو الرؤية على حارس فريقه.

العدالة يكتفي بنقطة أمام الطائي

اكتفى فريق العدالة الباحث عن طوق النجاة من المراكز المتأخرة بالخروج بنقطة أمام ضيفه الطائي بالتعادل الإيجابي بهدفين، بعد أن ابتدأ بالتسجيل قبل أن يعادل ويتقدم الأشهب في ظرف دقيقة، ليلحق السويدي ماركوس أنتونسون بتسجيل هدف التعديل.

فرسان مكة يفسدون فرحة رائد التحدي

تمكن فريق الوحدة من خطف نقطة ثمينة عقب تعادلهم الإيجابي بهدفين أمام ضيفهم الرائد، بعد أن تقدم الأخير بهدفين عن طريق تفاريس، ليعود الفرسان بإدراك التعادل عن طريق البرازيلي أنسيلمو وعلاء حجي.

الفتح يتزود من بنك الباطن

حصد فريق الفتح ثلاث نقاط ثمينة أمام ضيفه الباطن متذيل ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بهدفين دون رد عن طريق الثنائي المغربي مروان سعدان والإسباني كريستيان تيلو، ليواصل زحفه نحو المراكز المتقدمة، بينما زاد وضع الباطن صعوبة في البقاء بين دوري الكبار بثلاث نقاط في مؤخرة الترتيب.

الخليج يعمق جراح ضمك

واصل فريق الخليج صحوته في القسم الثاني من دوري روشن محققا فوزه الخامس بعد أن تخطى ضيفه ضمك بهدفين لمهاجمه الألباني سوكول تسيكاليشي، ليعمق جراح فريق ضمك الذي سيستضيف فريق النصر في الجولة المقبلة.

20 هدفا حصيلة الجولة

شهدت الجولة السابعة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل 20 هدفا في سبع مباريات، في حين ما زال البرازيلي أندرسون تالسكا يتصدر قائمة الهدافين بثلاثة عشر هدفا رغم غيابه

في مواجهة الوحدة ومشاركته في الشوط الثاني بلقاء التعاون، بينما يأتي البرازيلي الآخر في صفوف فريق الشباب كارلوس جونيور بالمرتبة الثانية برصيد 12 هدفا والمغربي عبدالرزاق حمدالله ثالثا ب 11 هدفا.