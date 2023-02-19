اتفاقية لتطوير مراكز تعليم الفروسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الدرعية اتفاقية مع الاتحاد السعودي للفروسية لتكون شريكا استراتيجيا لبطولات الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك ضمن سعي الشركة والاتحاد لتحقيق استراتيجيتهما.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فھد، أن الشراكة ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة التي تجمع الاتحاد وشركة الدرعية من حيث دعم قطاع الفروسية.

من جهته بين الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري إنزيريلو أن الشراكة تأتي في إطار التعاون القائم بين الشركة والاتحاد الذي يتضمن جذب وتنظيم واستضافة بطولات وأنشطة الفروسية المحلية والدولية، إلى جانب تطوير مراكز تعليم الفروسية.