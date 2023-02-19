الخلود يصطدم بالحزم في ديربي الرس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتتح مساء اليوم منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم وذلك بـ(4) لقاءات حافلة بالإثارة والتحدي مع احتدام الصراع على صدارة الدوري إضافة إلى الهروب من دائرة القاع، وفيها يلتقي الخلود مع نظيره الحزم في ديربي الرس، ويأتي الخلود ثامنا برصيد 26 نقطة فيما الحزم متصدر برصيد 43 نقطة، ويستقبل العروبة ضيفه العين في الجوف ويحتل العروبة المرتبة الرابعة عشرة برصيد 23 نقطة بينما يحتل العين المرتبة الحادية عشرة برصيد 25 نقطة، وفي طيبة الطيبة يواجه أحد العاشر برصيد 26 نقطة نظيره الأهلي الوصيف برصيد 43 نقطة، فيما يستضيف نجران نظيره الرياض في نجران، ويأتي نجران في المرتبة السابعة عشرة برصيد 18 نقطة في حين يأتي الرياض ثالثا برصيد 41 نقطة.

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