شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: كنا الأحق بالفوز على فيوتشر.. وفشلنا فى ترجمة الخطورة لأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، إن المباراة أمام فيوتشر كانت صعبة وأمام فريق قوي ومتجانس، واللقاءات بين الفريقين دائما ما تكون صعبة، مشددا على أن فريقه كان يستحق الفوز والحصول على الثلاث نقاط؛ لأنه كان الأفضل في كل شيء والأكثر خطورة وشكلت هجماته الكثير من الخطورة على مرمى فيوتشر، ولم ينجح اللاعبون في ترجمة تلك الفرص لأهداف.

وأكد باتشيكو، فى المؤتمر الصحفى، أن الحكم الجزائري مصطفى غربال لم يكن في قمة تركيزه، وكانت هناك أخطاء واضحة، ولم يساعد على أن تتحرك الكرة بالصورة المطلوبة، وترك الفرصة لإضاعة الوقت.

وأضاف المدير الفنى، أنه راض عن أداء اللاعبين في أغلب أوقات المباراة وكانوا الأفضل والأكثر خطورة والأحق بالفوز والنقاط الثلاث، ودائما يؤكد صعوبة المجموعة والتي لن تحسم مقاعد التأهل فيها بسهولة، وسيستمر الصراع حتى النهاية.

وتعادل فريق فيوتشر مع بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وسجل هدف الفريق السماوى محمد حمدى، بينما تعادل محمد غنام لفيوتشر.

بهذه النتيجة أصبح بيراميدز يمتلك نقطتين، ويمتلك فيوتشر نفس الرصيد من النقاط، بينما يمتلك الجيش الملكى وأسكو كارا التيجولى نقطة واحدة، قبل المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم.