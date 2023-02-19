شكرا لقرائتكم خبر عن البنا حكما لمواجهة الأهلى وأسوان.. وقمر الدولة يدير الإسماعيلى والمحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن أسماء الحكام التي ستدير مباريات بعد غد الثلاثاء بالدورى الممتاز في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى، والتي جاءت على النحو التالى: -الأهلى – أسوان
حكم الساحة : محمود البنا
حكام مساعدين : أحمد حسام – أحمد نوفل
حكم رابع : إبراهيم محجوب
حكم فار : محمد صباحى
حكم فار مساعد : عمر فتحى
الإسماعيلى - غزل المحلة
حكم ساحة : نادر قمر الدولة
حكام مساعدين : سمير جمال – محمود عبد السميع
حكم رابع : مبروك نبيل
حكم فار : محمد عباس قابيل
حكم فار مساعد : شريف عبد الله
حرس الحدود – فاركو
حكم ساحة : هشام الفلال
حكام مساعدين : عدى عيد – حسن رمضان
حكم رابع : محمود منصور
حكم فار : مصطفى عثمان
حكم فار مساعد : محمد عطا