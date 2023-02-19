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البنا حكما لمواجهة الأهلى وأسوان.. وقمر الدولة يدير الإسماعيلى والمحلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن أسماء الحكام التي ستدير مباريات بعد غد الثلاثاء بالدورى الممتاز في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى، والتي جاءت على النحو التالى: - 

الأهلى – أسوان

حكم الساحة : محمود البنا

حكام مساعدين : أحمد حسام – أحمد نوفل

حكم رابع : إبراهيم محجوب

حكم فار : محمد صباحى

حكم فار مساعد : عمر فتحى

 

الإسماعيلى  - غزل المحلة

حكم ساحة : نادر قمر الدولة

حكام مساعدين : سمير جمال – محمود عبد السميع

حكم رابع : مبروك نبيل

حكم فار : محمد عباس قابيل

حكم فار مساعد : شريف عبد الله

 

حرس الحدود – فاركو

حكم ساحة : هشام الفلال

حكام مساعدين : عدى عيد – حسن رمضان

حكم رابع : محمود منصور

حكم فار : مصطفى عثمان

حكم فار مساعد : محمد عطا

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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