شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح يعود لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي، للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه القادمة ضد أسوان يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وغاب خالد عبد الفتاح عن المشاركة في مباراة الهلال السوداني؛ بسبب طرده في مباراة فلامنجو البرازيلي في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، قبل أن يعود لقائمة الأهلي في مباراة أسوان.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على اصطحاب خالد عبد الفتاح في رحلة السفر إلى السودان رغم إيقافه، لظروف العودة من السودان إلى أسوان مباشرة لخوض مباراة أسوان قبل العودة للقاهرة.

ويفضل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إراحة محمد هاني في مباراة أسوان خشية من تعرضه للإجهاد أو الإصابة؛ بسبب ضغط المباريات مع منح الفرصة لعبد الفتاح للمشاركة الأساسية بدلا منه، خاصة أنه تم استبداله في نهاية مباراة الهلال السوداني.

على صعيد آخر، اعترف المدير الفني لفريق الأهلي، بوجود مشاكل فى فريقه، أظهرتها الخسارة أمام الهلال السوداني أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر، فى المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا فى بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، كما أن المباراة أقيمت فى أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف، رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور".

وأضاف مدرب الأهلى: "الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى فى الدقيقة 94، رغم إهدار الوقت، الأهلي ليس طريقته إهدار الوقت، هذه ليست شخصية الأهلي أننا نهدر الوقت، كما كشفت المباراة بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها".

وأنهى كولر تصريحاته قائلا: "لا خوف على الأهلي رغم الخسارة، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".