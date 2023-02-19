شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية بعد التعادل الإيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريقا بيراميدز وفيوتشر نقطة واحدة من مباراتهما التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأصبح ترتيب المجموعة الثالثة بالكونفدرالية كالتالى:

بيراميدز.. نقطتين

فيوتشر.. نقطتين

الجيش الملكى.. نقطة واحدة

أسكو كارا.. نقطة واحدة

ومن المنتظر أن تقام مباراة الجيش الملكى وأسكو كارا فى الجولة الثانية بدور مجموعات الكونفدرالية، فى التاسعة مساء اليوم، والتى ستغير من ترتيب المجموعة.

مباراة فيوتشر وبيراميدز، شهدت فى الدقيقة 7 تسجيل بيراميدز هدف التقدم على فيوتشر عن طريق محمد حمدى، بعدها استحوذ فيوتشر على الكرة، إلا أن بيراميدز نجح فى تضييق المساحات وأغلق كافة الطرق على الفريق الأحمر.

وفى الدقيقة 31 أهدر فخرى لاكاى فرصة هدف محقق لبيراميدز، بعد كرة مرتدة بتمريرة من إسلام عيسى، إلا أن لاكاى سدد الكرة بجوار القائم.

وتعرض غنام محمد لاعب فيوتشر وأحمد توفيق لاعب بيراميدز بعد التحام فضائى أثناء تسديد غنام محمد الكرة بالرأس لتسجيل هدف تعادل فريقه فى الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وتعرض غنام لإصابة قوية فى الرأس أدت لخروجه ونزول كريم نيدفيد بدلاً منه، بينما نزف أحمد توفيق الدماء وتم تضميد رأسه واستكمل المباراة.

وتوالت فرص الفريقين فى محاولات لتسجيل هدف التقدم من جديد، هدد عبد الله السعيد مرمى فيوتشر فى الدقيقة 88 بتسديدة صاروخية مرت بجوار القائم، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع : باسم علي - محمود رزق - محمود شرف الدين - جوزيف جوناثان، خط الوسط : مهند لاشين - محمد فاروق - ناصر ماهر - محمد رضا - غنام محمد، خط الهجوم: أحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي ، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - محمود صابر، خط الهجوم: فخري لاكاي.