شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي في المجموعة الثانية بالبطولة العربية للطائرة بعد إعادة القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت منذ قليل قرعة البطولة العربية لرجال الكرة الطائرة، في نسختها الـ 41، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبل، والتي يستضيفها مصر.

جاء إجراء القرعة من جديد بعد انسحاب 4 أندية لتصل إلى 12 فريقا بدلا من 16، وذلك بعد انسحاب فرق الكويت الكويتي وأهلي طرابلس الليبي والزمالك المصري والقوات الفلسطيني من منافسات البطولة العربية للأندية لأسباب مختلفة.

حضر مراسم القرعة كل من المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، والدكتور عبد الهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي لكرة الطائرة ، وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة العليا للبطولة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، وأحمد عبد الدايم مقرر لجنة الاحتكام بالبطولة العربية، أحمد يوسف كانو رئيس لجنة الاحتكام بالبطولة، وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد.

تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دوري من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

جاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 12 ناديا كالتالي :-

-المجموعة الأولى

الأهلي القطري – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطيني - النصر البحريني - السويحلي الليبي - كاظمة الكويت.

-المجموعة الثانية

الوكرة القطري – خيبل المهرة اليمن - مصافي الشمال العراق - بني ياس الإماراتي – السيب عمان – الأهلي المصري.