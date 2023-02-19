شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ استعداداته لمباراة أسوان في الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة فريق أسوان يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الأهلي مرانه عصر اليوم الأحد باستاد أسوان، استعدادًا للمواجهة المرتقبة يوم الثلاثاء القادم.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في لقاء الهلال السوداني تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات متنوعة.

وخاض حراس المرمى تدريبات قوية مع ميشيل يانكون مدرب الحراس.

على صعيد آخر، اعترف المدير الفني لفريق الأهلي، بوجود مشاكل فى فريقه، أظهرتها الخسارة أمام الهلال السوداني أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر فى المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا فى بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، كما أن المباراة أقيمت فى أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف، رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور".

وأضاف مدرب الأهلى، "الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى فى الدقيقة 94، رغم إهدار الوقت، الأهلي ليس طريقته إهدار الوقت، هذه ليست شخصية الأهلي أننا نهدر الوقت، كما كشفت المباراة بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها".

وأنهى كولر تصريحاته قائلا: "لا خوف على الأهلي رغم الخسارة، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".



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