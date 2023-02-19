شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مصر يؤازرون منتخب الشباب من مدرجات استاد القاهرة فى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من طلاب المدارس على الحضور لمدرجات استاد القاهرة لمؤازرة منتخب مصر في أولى مبارياته أمام موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر حاليا.

وشهدت مدرجات استاد القاهرة حضورا مكثفا لعدد كبير من طلاب المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، حيث حضر مع الطلاب عدد من المشرفين.

وشارك نحو 5 آلاف طالب وطالبة من المراحل التعليمية الثلاثة لتشجيع ومؤازرة المنتخب الوطني في أولى مبارياته أمام موزبيق، وتحديدا من مديريات التربية والتعليم بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إن حضور الطلبة والطالبات لمؤازرة المنتخب الوطني يأتي ضمن خطة الوزارة تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن لدى أبنائنا الطلاب ودعم الأنشطة الرياضية والرياضيين في كافة المحافل.

وأكدت أن حضور الطلبة والطالبات لمثل هذه المباريات المهمة للمنتخبات الوطنية يعزز لديهم روح الانتماء للوطن، ويساهم في نبذ التعصب الرياضي وإعلاء الروح الرياضية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر للشباب تعادل في أولى مبارياته أمام موزمبيق بدون أهداف في افتتاح كأس الأمم الأفريقية للشباب.