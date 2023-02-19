شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرد على شائعات رحيل حسام حسن فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وجاء بيان المصري كالتالي:
تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار عدد من الشائعات والأخبار المغلوطة والمجهله المتعلقة بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري، وذلك عبر عدد من المواقع الإلكترونية الرياضية وغير الرياضية.
وكذلك الابتعاد عن الشائعات التي من شأنها الإضرار بالنادي وإثارة البلبلة داخل الأوساط الجماهيرية التي تضرب المثل في الوقوف جنبا إلى جنب مع إدارة النادي والجهاز الفني حرصا منها على إرساء دعائم الاستقرار بالقلعة الخضراء.
وتهيب إدارة المصري، بكافة السادة الإعلاميين الاعتماد فقط على الحسابات الرسمية الخاصة بالنادي على كافة مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات المتعلقة بالنادي، وكذلك السيد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي، وذلك باعتباره المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي.