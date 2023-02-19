شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يهزم عمان العمانى 3 / 1 فى بطولة العين الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة للشباب، بقيادة مديره الفنى هانى مصيلحى، على عمان العمانى بنتيجة 3/1 فى بطولة العين الودية للطائرة، والتي ستقام بالإمارات خلال الفترة من 17 فبراير الجاري وحتى 21 من الشهر نفسه فى إطار استعدادات شباب الفراعنة لبطولة كأس العالم.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثالثة بعد غد أمام العين الإماراتي باستاد خليفة بن زايد، بعد الخسارة فى أول لقاءاته من الجزيرة الإماراتى بنتيجة 3/0 أمس.

وتضم قائمة منتخب الشباب كلا من: "ياسين محمد، أحمد مصطفى، محمد ياسر، زیاد اسامة، احمد ياسر، عبد الرحمن أحمد، عبد الله أسامة، علي وائل، معاذ مصطفى، أحمد وائل، ياسين أشرف، حمزة حمدي ، حازم أشرف، عمرو احمد، محمد طارق، سامح حسني".

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من هاني مصيلحي مديراً فنياً وإسلام عثمان مدرباً عاماً ومصطفى هلال مدرباً مساعداً ومحمد رمضان إدارياً وسامح نور طبيباً للمنتخب.

يذكر أن منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة توج ببطولة أفريقيا للشباب، والتى احتضنتها تونس فى شهر أغسطس الماضى، على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 3/1، وتأهل إلى كأس العالم.