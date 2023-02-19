شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتعادل مع بيراميدز 1 / 1 فى الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق فيوتشر مع بيراميدز بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وسجل هدف الفريق السماوى محمد حمدى، بينما تعادل محمد غنام لفيوتشر.

بهذه النتيجة أصبح بيراميدز يمتلك نقطتين، ويمتلك فيوتشر نفس الرصيد من النقاط، بينما يمتلك الجيش الملكى وأسكو كارا التيجولى نقطة واحدة، قبل المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم.

وشهدت الدقيقة 7 تسجيل بيراميدز هدف التقدم على فيوتشر عن طريق محمد حمدى، بعدها استحوذ فيوتشر على الكرة، إلا أن بيراميدز نجح فى تضييق المساحات وأغلق كافة الطرق على الفريق الأحمر.

وفى الدقيقة 31 أهدر فخرى لاكاى فرصة هدف محقق لبيراميدز، بعد كرة مرتدة بتمريرة من إسلام عيسى، إلا أن لاكاى سدد الكرة بجوار القائم.

وتعرض غنام محمد لاعب فيوتشر وأحمد توفيق لاعب بيراميدز بعد التحام فضائى أثناء تسديد غنام محمد الكرة بالرأس لتسجيل هدف تعادل فريقه فى الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وتعرض غنام لإصابة قوية فى الرأس أدت لخروجه ونزول كريم نيدفيد بدلاً منه، بينما نزف أحمد توفيق الدماء وتم تضميد رأسه واستكمل المباراة.

ووتوالت فرص الفريقين فى محاولات لتسجيل هدف التقدم من جديد، هدد عبد الله السعيد مرمى فيوتشر فى الدقيقة 88 بتسديدة صاروخية مرت بجوار القائم، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالى.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع : باسم علي - محمود رزق - محمود شرف الدين - جوزيف جوناثان، خط الوسط : مهند لاشين - محمد فاروق - ناصر ماهر - محمد رضا - غنام محمد، خط الهجوم: أحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي ، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - محمود صابر، خط الهجوم: فخري لاكاي.