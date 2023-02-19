شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الباقي جمال، المدير الفني لغزل المحلة،، على ضم 22 لاعبًا للسفر إلى الإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الدراويش فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري.

وضمت قائمة المحلة لمباراة الإسماعيلي كلاً من:

أحمد ميهوب، عمرو شعبان، أحمد فوزي، محمود علاء، محمد جابر، السيد الشبراوي، أحمد الشيخ، خالد الاخميمي، طارق سامي، إيهاب سمير، أحمد الجعيدي، محمد بازوكا، حازم مرسي، إبراهيم عايش، حميد ماو، معاذ الحناوي، مصطفى العش، عبدالرحمن عاطف، تشارلز باسي، محمد نبيه ن جابريل اوريك مصطفى أسامة ديشا.