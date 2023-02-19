شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم المصرية للاتصالات برباعية نظيفة ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق سيراميكا معسكره المغلق اليوم، بمباراة ودية عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي أمام فريق المصرية للاتصالات.

انتهت المباراة بفوز فريق سيراميكا بأربعة أهداف دون مقابل، أحرز الهدف الأول محمد عنتر في الدقيقة 4 مع بداية المباراة بعد تمريرة من محمد إبراهيم استغلها عنتر بتسديدة مباشرة في المرمى ليحرز الهدف الأول.

واستمر فريق سيراميكا في الضغط على فريق المصرية للاتصالات، في منطقة وسط الملعب، وقبل نهاية الشوط الأول عزز أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق النتيجة باحرازه الهدف الثاني بعد تمريرة من سيف تقا وانطلق ريان بالكرة محرزًا الهدف الثاني لفريق سيراميكا.

وفي الشوط الثاني، حرص معين الشعباني، المدير الفني لسيراميكا على اجراء تعديلات على التشكيل، ومع منتصف الشوط الثاني استغل صلاح محسن تمريرة زلاكا من على حدود منطقة الجزاء، وسدد صلاح محسن الكرة مباشرة على يسار حارس المصرية للاتصالات لتصبح النتيجة ثلاثة مقابل لا شيء.

واستمرار لتألق محمود زلاكا لاعب سيراميكا وقبل نهاية الشوط الثاني استطاع إحراز الهدف الرابع لفريق سيراميكا في مرمى المصرية للاتصالات بعد تسديدة قوية من الجانب الأيمن ليحرز الهدف الرابع للفريق.

وحرص معين الشعباني على منح الفرصة لجميع اللاعبين، للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

يستعد فريق سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي يوم 28 فبراير ضمن الجولة 20 للدوري.