شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتذارات المفاجئة تعيد الاجتماع الفني لبطولة الأندية بعد إلغائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت اللجنة المنظمة للبطولة العربية الحادية والأربعين للأندية للكرة الطائرة، التى تستضيفها مصر بدءا من غد الاثنين، قراراً عاجلاً بإقامة الاجتماع الفنى للبطولة فى السابعة مساء اليوم، الأحد، رغم أنها سبق وقررت إلغاءه.

ويأتي قرار اللجنة بإقامة الاجتماع الفني بسبب "هوجة" الاعتذارات عن المشاركة فى البطولة والتي شهدت انسحاب كل من، نادى الزمالك برفقة الكويت الكويتي وأهلي طرابلس الليبي من المشاركة فى البطولة .

ويناقش الاجتماع الفني مساء اليوم المواعيد الجديدة والجدول النهائي للبطولة بعد سلسلة الأنسحابات الأخيرة من البطولة من الزمالك والكويت وأهلي طرابلس و أحد أندية فلسطين.

وتستضيف مصر فعاليات البطولة العربية الحادية والأربعين للأندية للكرة الطائرة خلال الفترة من 20 فبراير الجاري إلى 3 مارس المقبل، بمشاركة 14 ناديا بعد انسحاب الكويت وأهلي طرابلس.

مجموعات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

و يشارك فى البطولة 12 فريق أبرزهم،

الأهلى القطري - مصافي الشمال العراقي و الوكرة القطري - بني ياس الإماراتي - السويحلي الليبي و خيبل المهرة اليمني - - السيب العماني والنصر البحريني - كاظمة الكويتي - الميناء اليمني - الأهلي المصري.