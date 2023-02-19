شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: راضٍ عن أداء منتخب الشباب رغم التعادل مع موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب أنه راضٍ عن أداء اللاعبين أمام موزمبيق، مشيراً إلى أن الفراعنة أضاعوا العديد من الفرص السهلة، مؤكداً أن الفريق كان يحتاج إلى الشراسة الهجومية من أجل التسجيل.

وقال جابر، "كنا محتاجين توفيق فى المباراة، الفريق إدى مباراة طيبة وراضٍ عن الأداء، أضعنا عدة فرص سهلة أمام المرمي، وإنهاء الهجمة كان يحتاج إصرارا وشراسة أكبر حتى نستطيع التسجيل".

وتابع مدرب شباب الفراعنة، "البدايات أحيانًا تكون عكس ما نرغب، أنا راضٍ تمامًا عن مستوي اللاعبين والمجهود الذى بذلوه، وفى المباريات المقبلة سيكون اللاعبين بشكل أفضل".

وواصل، "استحوذنا على المباراة وخلقنا فرص عديدة طوال اللقاء، ولكن أضاعوا الفرص بسبب غياب التركيز، كنا نرغب فى الفوز، والآن نفكر فى نيجيريا والسنغال وغياب التوفيق".

واكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وأصبح منتخب مصر برصيد نقطة وحيدة كما هو الحال بالنسبة لموزمبيق فى انتظار ما تسفر عنه مباراة نيجيريا والسنغال مساء اليوم.

وضم تشكيل المنتخب الوطني للشباب في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، وفي الدفاع: أحمد رضا - عبد الرحمن رشدان - عمر فايد، وخط الوسط: كريم الدبيس - محمد فارس - ماجد هاني - خالد عوض، والهجوم: أحمد إيشو - بلال مظهر - رأفت خليل".

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة.