شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة غنام محمد وأحمد توفيق بعد التحام فضائى فى هدف تعادل فيوتشر أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض غنام محمد لاعب فيوتشر وأحمد توفيق لاعب بيراميدز بعد التحام فضائى أثناء تسديد غنام محمد الكرة بالرأس لتسجيل هدف تعادل فريقه فى الدقيقة 53 من عمر المباراة، التي تجمعهما حاليا باستاد السلام فى الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وتعرض غنام لإصابة قوية فى الرأس أدت لخروجه ونزول كريم نيدفيد بدلاً منه، بينما نزف أحمد توفيق الدماء وتم تضميد رأسه واستكمل المباراة.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالى.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع : باسم علي - محمود رزق - محمود شرف الدين - جوزيف جوناثان، خط الوسط : مهند لاشين - محمد فاروق - ناصر ماهر - محمد رضا - غنام محمد، خط الهجوم: أحمد عاطف.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي ، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - محمود صابر، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويدخل الفريقان لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة، خاصة بعدما استعاد فيوتشر طريق الانتصارات فى الدوري، حيث تغلب على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة 18 ليتساوى مع الأهلي في وصافة المسابقة بـ 37 نقطة، بينما فاز بيراميدز على إنبي فى ذات الجولة بهدفين مقابل هدف ليتصدر المسابقة فى انتظار خوض الأهلي مؤجلاته.

وخطف الجيش الملكي صدارة المجموعة الثالثة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة، بعدما تعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت بتوجو بهدف لمثله.