شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعادل مع سموحة 2/2 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل البنك الأهلى مع سموحة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز قبل الأخير بجدول الدورى، بينما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثانى عشر.

تقدم سعيدو سنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة 16 وتعادل حسام حسن لسموحه في الدقيقة 58 من ضربة جزاء ، وعاد أحمد ياسر للتقدم للبنك الأهلى بعدها بدقيقتين ، وفى الدقيقة 76 أحرز مصطفى ميسى الهدف الثانى للموج الأزرق ، وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لأحمد ياسر صانع ألعاب البنك الأهلى في الدقيقة 65 .

جاءت المباراة مثيرة منذ الدقيقة الأولى وحاول لاعبو البنك الأهلى تحقيق الفوز للعودة للإنتصارات والإبتعاد عن منطقة الهبوط وهو ما تحقق بالفعل فى بداية اللقاء عن طريق سعيدو سنبورى وحافظ اللاعبين على التقدم حتى نهاية الشوط الأول ، وفى الشوط الثانى استطاع حسام حسن مهاجم سموحه من إدراك هدف التعادل من ضربة جزاء .

بعدها مباشرة ومن انفراد داخل منطقة الجزاء استطاع أحمد ياسر لاعب البنك الأهلى من إحراز الهدف الثانى لفريقه ، بعدها بأربع دقائق يشهر أحمد حمدى حكم اللقاء الكارت الأحمر فى وجه اللاعب ليستكمل فريقه باقى المباراة بـ10 لاعبين ، وفى الدقيقة 76 يحرز مصطفى ميسى صانع ألعاب سموحه الهدف الثانى لفريقه ، ويضغط بعدها الموج الأزرق بقوة من أجل إحراز هدف التقدم قابله دفاع قوى من لاعبى البنك الأهلى حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابى بين الفريقين .

بدأ البنك الأهلي بتشكيل مكون من : "أحمد صبحي، سعيدو سيمبوري، أسامة ابراهيم، اسحاقو يعقوبو، محمد بسيوني، محمد فتحي، حمدي علاء، محمد هلال، كريم بامبو، أحمد ياسر، باسم مرسي".

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: "محمود الزنفلي، عاصم صلاح، محمود قاعود، أسامة فيصل، حسام أشرف، أمير مدحت، إسلام جابر، أحمد ياسين، فراس عايفية".

بينما بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من "الهاني سليمان، شريف رضا، أحمد حكم، أحمد شوشة، محمد نادي، محمود حليمو، محمد عصام، دوكو دودو، حسين فيصل، أحمد مصطفى، حسام حسن".

ويجلس على مقاعد البدلاء: "عمر صلاح، أليا سيلا، محمد الصباحي، بنيامين بواتينج، زياد طارق، محمد سعيد، طارق علاء، محمد المغربي، مصطفى سعد".