شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهى الشوط الأول متقدمًا على فيوتشر بهدف محمد حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة فيوتشر وبيراميدز، التي تجمعهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام فى الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة، بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

وشهدت الدقيقة 7 تسجيل بيراميدز هدف التقدم على فيوتشر عن طريق محمد حمدى، بعدها استحوذ فيوتشر على الكرة، إلا أن بيراميدز نجح فى تضييق المساحات وأغلق كافة الطرق على الفريق الأحمر.

وفى الدقيقة 31 أهدر فخرى لاكاى فرصة هدف محقق لبيراميدز، بعد كرة مرتدة بتمريرة من إسلام عيسى، إلا أن لاكاى سدد الكرة بجوار القائم.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالى.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع : باسم علي - محمود رزق - محمود شرف الدين - جوزيف جوناثان، خط الوسط : مهند لاشين - محمد فاروق - ناصر ماهر - محمد رضا - غنام محمد، خط الهجوم: أحمد عاطف.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي ، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - محمود صابر، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويدخل الفريقان لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة، خاصة بعدما استعاد فيوتشر طريق الانتصارات فى الدوري، حيث تغلب على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة 18 ليتساوى مع الأهلي في وصافة المسابقة بـ 37 نقطة، بينما فاز بيراميدز على إنبي فى ذات الجولة بهدفين مقابل هدف ليتصدر المسابقة فى انتظار خوض الأهلي مؤجلاته.

وخطف الجيش الملكي صدارة المجموعة الثالثة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة، بعدما تعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت بتوجو بهدف لمثله.