شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب موزمبيق: واجهنا صعوبة أمام مصر.. واللاعبون دافعوا عن اسم بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد داريو مونتيرو، مدرب منتخب موزمبيق للشباب، أن فريقه واجه منتخبا قويا ومنظما ويضم لاعبين جيدين، فى إشارة إلى منتخب مصر. وقال مونتيرو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، "واجهنا صعوبة فى المباراة ولكن دافعنا بشكل جيد، حاولنا أن تكون النتيجة فى صالحنا ولكن لم ننجح فى ذلك، أول ما قمنا به هو احترام المنتخب المصرى لأنه فريق قوى ومنظم.. ودائما منتخب قوى ومنافس على البطولة".

وأضاف المدير الفني لموزمبيق، "طلبنا من لاعبي منتخب موزمبيق إظهار موهبتهم ونجحوا أن يكونو ندا لمنتخب مصر، لا أقبل التهاني على النتيجة لأن كان هدفنا الفوز وليس التعادل، عموما المباراة انتهت نريد تجهيز لاعبينا لما هو قادم".

وتابع مونتيرو، "قد أكون راضيا بعض الشىء لأننا حصلنا على نقطة أمام منتخب مصر، لاعبو موزمبيق جاءوا البطولة للدفاع عن اسم بلادهم لذلك ظهروا بشكل جيد ودافعوا بقوة لكي لا يخسروا المباراة".

وأتم مونتيرو تصريحاته، "المنتخب المصري كان منظما ومتماسكا وقويا جدا خلال المباراة.. ممكن يكون لديه بعض السلبيات.. كان أمام لاعبي مصر فرص كثيرة للتسجيل ولم يحالفهم الحظ، وفريقي كان جاهز للمباراة ودائما هدفنا الفوز وعدم الخسارة".