شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 3 ميداليات ذهبية فى بطولة فرنسا لناشئي الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت البعثة المصرية للاسكواش نتائج مميزة فى بطولة فرنسا للناشئى الاسكواش، التى استضافتها فرنسا، وحصد أبناء الفراعنة 8 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات ، وجاءت نتائج المصريين في نهائي البطولة بمختلف المراحل السنية كالتالي:

فتيات تحت 13 سنة

فوز لوجين محمد على مواطنتها إيثار الحديدي بنتيجة 3ـ1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 13-11, 7-11, 11-8.

الأولاد تحت 11 سنة

هزيمة حسن خاطر أمام الفرنسي داجون بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-6, 2-11, 8-11, 11-8.

الفتيات تحت 11 سنة:

فوز فيروز السيد على الفرنسية ماهيا رينال بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-3, 11-1.

الأولاد تحت 15 سنة:

فوز الفرنسي أمير خالد على منافسه عمر القيعي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-4, 11-3

الأولاد تحت 13 سنة:

فوز زين السيد على مواطنه قاسم خاطر بنتيجة 3ـ0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-4.

الفتيات تحت 17 سنة :

هزيمة هنا لبيب أمام الفرنسية لي لو بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-5, 12-10