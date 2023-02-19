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مصر تحصد 3 ميداليات ذهبية فى بطولة فرنسا لناشئي الاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - حققت البعثة المصرية للاسكواش نتائج مميزة فى بطولة فرنسا للناشئى الاسكواش، التى استضافتها فرنسا، وحصد أبناء الفراعنة 8 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات ، وجاءت نتائج المصريين في نهائي البطولة بمختلف المراحل السنية كالتالي: 

فتيات تحت 13 سنة

فوز لوجين محمد على مواطنتها إيثار الحديدي بنتيجة 3ـ1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 13-11, 7-11, 11-8.

الأولاد تحت 11 سنة

هزيمة حسن خاطر أمام الفرنسي داجون بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-6, 2-11, 8-11, 11-8.

الفتيات تحت 11 سنة: 

فوز فيروز السيد على الفرنسية ماهيا رينال بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2, 11-3, 11-1.

الأولاد تحت 15 سنة: 

فوز الفرنسي أمير خالد على منافسه عمر القيعي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:    11-4, 11-4, 11-3

الأولاد تحت 13 سنة: 

فوز زين السيد على مواطنه قاسم خاطر بنتيجة 3ـ0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-4.

الفتيات تحت 17 سنة :

هزيمة هنا لبيب أمام الفرنسية لي لو بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-5, 12-10

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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