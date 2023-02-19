شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة بعد التعادل مع موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للشباب نظيره نيجيريا فى الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى للبطولة الأفريقية، بعدما تعادل مع موزمبيق سلبيًا، فى المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد باستاد القاهرة فى الجولة الأولى.

وتقام مباراة مصر ونيجيريا الأربعاء المقبل فى الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.