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موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة بعد التعادل مع موزمبيق

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القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للشباب نظيره نيجيريا فى الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى للبطولة الأفريقية، بعدما تعادل مع موزمبيق سلبيًا، فى المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد باستاد القاهرة فى الجولة الأولى.

 

وتقام مباراة مصر ونيجيريا الأربعاء المقبل فى الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت .

واكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وأصبح منتخب مصر برصيد نقطة وحيدة كما هو الحال بالنسبة لموزمبيق فى انتظار ما تسفر عنه مباراة نيجيريا والسنغال مساء اليوم.

 

وضم تشكيل المنتخب الوطني للشباب في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، وفي الدفاع:  أحمد رضا - عبد الرحمن رشدان - عمر فايد، وخط الوسط: كريم الدبيس - محمد فارس - ماجد هاني  - خالد عوض، والهجوم: أحمد إيشو - بلال مظهر - رأفت خليل".

 

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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