شكرا لقرائتكم خبر عن إيشو يحصد جائزة رجل مباراة منتخب الشباب وموزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد عبد الرحيم إيشو، لاعب منتخب الشباب، جائزة رجل مباراة شباب الفراعنة أمام موزمبيق، بعدما قدم أداءً مميزاً فى اللقاء الافتتاحي للبطولة.

واكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي، في المباراة التى جمعت المنتخبين، اليوم، الأحد، على استاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

وأصبح منتخب مصر برصيد نقطة وحيدة كما هو الحال بالنسبة لموزمبيق في انتظار ما تسفر عنه مباراة نيجييا والسنغال مساء اليوم.

وضم تشكيل المنتخب الوطني للشباب في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، وفي الدفاع: أحمد رضا - عبد الرحمن رشدان - عمر فايد، وخط الوسط: كريم الدبيس - محمد فارس - ماجد هاني - خالد عوض، والهجوم: أحمد إيشو - بلال مظهر - رأفت خليل".

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.































































































































































