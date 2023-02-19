شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على سموحة بهدف سنبورى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم البنك الأهلى على سموحة بهدف قبل نهاية الشوط الأول فى المباراة المقامة باستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الـ19 للدورى.

أحرز هدف البنك الأهلى سعيدو سنبورى المتقل حديثا للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بعدها حاول لاعبو سموحه بناء الهجمات من الخلف والضغط على مدافعى المنافس بغية إدراك هدف التعادل دون جدوى حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط بتفوق البنك الأهلى بهدف مقابل للاشئ .

تشكيل البنك الأهلي: "أحمد صبحي، سعيدو سيمبوري، أسامة ابراهيم، اسحاقو يعقوبو، محمد بسيوني، محمد فتحي، حمدي علاء، محمد هلال، كريم بامبو، أحمد ياسر، باسم مرسي".

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: "محمود الزنفلي، عاصم صلاح، محمود قاعود، أسامة فيصل، حسام أشرف، أمير مدحت، إسلام جابر، أحمد ياسين، فراس عايفية".

تشكيل سموحة: "الهاني سليمان، شريف رضا، أحمد حكم، أحمد شوشة، محمد نادي، محمود حليمو، محمد عصام، دوكو دودو، حسين فيصل، أحمد مصطفى، حسام حسن".

ويجلس على مقاعد البدلاء: "عمر صلاح، أليا سيلا، محمد الصباحي، بنيامين بواتينج، زياد طارق، محمد سعيد، طارق علاء، محمد المغربي، مصطفى سعد".

يدخل البنك الأهلي هذه المباراة محتلا المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد فريق سموحة في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.