شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحدد برنامجا خاصا لتجهيز صفقات الزمالك الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، برنامجا تدريبيا خاصا للثلاث صفقات الجديدة "ناصر منسى ومحمود شبانة والمغربى أحمد بلحاج"، من أجل تجهيزهم من الناحية البدنية والفنية.

ويرغب فيريرا فى تجهيز الصفقات الجديدة فى الفترة الحالية، خاصة بعدما علم أن مسئولى القلعة البيضاء اقتربوا من إنهاء أزمة قيد الصفقات الثلاثة، خلال الساعات المقبلة، بعد سلسلة مفاوضات مع اتحاد الكرة.

وينتظر الجهاز الفنى للزمالك، التأكد من قيد الصفقات الشتوية الجديدة والحصول على الكارنيهات الخاصة بهم، حتى يضمن إمكانية مشاركتهم فى الفترة المقبلة.

وفى حال التأكد من قيد صفقات الزمالك، سيقرر الجهاز الفنى اصطحاب الصفقات الثلاثة الجديدة فى رحلة السفر إلى تونس، من أجل مواجهة الترجى التونسى، فى الجولة الثالثة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، في السادسة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.

وكشفت تقارير صحفية، عن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختار الحكم المغربي رضوان جيد لقيادة مباراة الزمالك والترجي التونسي، وأكد موقع "البطولة" المغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختار رضوان جيد كحكم ساحة لإدارة المواجهة المقرر إقامتها في رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.