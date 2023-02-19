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موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الليجا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت رابطة عن مواعد كلاسيكو الليجا بين وريال مدريد، ضمن الجولة الـ 26 من منافسات الدوري.

 

فينيسيوس يتحدى قبل موقعة الريال وليفربول بدوري الأبطال

 

وأعلن حساب الرابطة عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الجولة السادسة والعشرون من عمر الليجا.

 

وينطلق كلاسيكو الأرض في العاشرة من مساء الـ 19 من الشهر القادم، على ملعب "كامب نو".

 

وكان قد حقق الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الأول.

 

ترتيب الدوري الإسباني

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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