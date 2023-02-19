موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت رابطة الدوري الإسباني عن مواعد كلاسيكو الليجا بين برشلونة وريال مدريد، ضمن الجولة الـ 26 من منافسات الدوري.

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وأعلن حساب الرابطة عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الجولة السادسة والعشرون من عمر الليجا.

وينطلق كلاسيكو الأرض في العاشرة من مساء الـ 19 من الشهر القادم، على ملعب "كامب نو".

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الأول.

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