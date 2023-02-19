بانيجا يقود تشكيل الشباب لمواجهة ناساف كارشي بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير اللفني الإسباني مورينو مدرب شيخ الاندية السعودية، تشكيل الشباب لمواجهة نظيرة ناساف كارشي في المواجهة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد الجنوب، ضمن مواجهات دور الـ16 من منافسات دوري أبطال آسيا 2022.

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ويتواجد النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا على رأس تشكيل الشباب لمواجهة ناساف كارشي بدوري أبطال آسيا والتي يعتمد فيها المدير الفني على طريقة لعب 4-3-3 وسط غياب النجم كارلوس جونيور عن قلب هجوم الليوث في مواجهة اليوم.

وجاء تشكيل الشباب لمواجهة ناساف كارشي كالآتي:-

كيم سيونج جيو في حراسة المرمى.

فواز الصقور وحسان تمبكتي ونادر الشراري ومتعب الحربي في خط الدفاع.

رياض شراحيلي وحسين القحطاني وإيفر بانيغا في خط الوسط.

كريستيان جوانكا وهتان باهبري وسانتي مينا في خط الهجوم.

وجاءت على دكة بدلاء الشباب أمام ناساف الاوزبكي كل من: حسين شيعان ومحمد العبسي وخالد الغامدي وماجد كنبه وتركي العمار وفهد المولد وسعيد المولد وحسن الصبياني وسعيد الربيعي ومحمد عيسى.

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