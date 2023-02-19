الدحيل والريان ينتقلان للأشواط الإضافية بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة الدحيل والريان بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب ستاد الثمامة في قطر، ضمن مواجهات دور الستة عشر من مباريات دوري أبطال آسيا عن نسخة موسم 2022، لتنتقل المواجهة للأشواط الإضافية الحاسمة.

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وشهدت المباراة عدد كبير من البطاقات الصفراء التي وصلت إلى 4 بطاقات 3 منها على لاعبي الدحيل صاحب الأرض.

امتلك فريق الدحيل السيطرة على أغلب فترات المباراة، فكان الاستحواذ على الكرة لصالحه بجانب اللعب الفعلي لكن المواجهة انتهت بالتعادل السلبي.

وألغي حكم المباراة هدف للدحيل في اللحظات الاخيرة من المباراة بداعي التسلل في الدقيقة 94 من عمر اللقاء،

وقد استمرت المواجهة لما بعد الدقيقة 100 بالرغم من احتساب الحكم لـ7 دقائق فقط كوقت بدل من الضائع.

ومن المقرر ان تنتقل المواجهة للأشواط الإضافية الحاسمة، وحال استمرت المواجهة على التعادل ستنتقل للضربات الترجيحيه على ملعب الثمامه.

وكان الريان قد تأهل عن المجموعة الثانية بعدما احتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الاهداف الهلال السعودي أول المجموعة، بينما تأهل الدحيل في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة.

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