فينيسيوس يتحدى قبل موقعة الريال وليفربول بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - وجه البرازيلي أنشيلوتي يتغنى بـ فينيسيوس" لهذا السبب

كتب فينيسيوس عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "الإهانات مستمرة.. لكن الرقص أيضًا "مستمر"، أراكم في ليفربول.. هلا مدريد..!".

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد علّق على إهانات فينيسيوس وقال: علينا أن ننسى ما حدث في دقيقة الصمت، التي اعتقدت أنها مهينة لتركيا وسوريا

حيث كانت دقيقة الصمت عبارة عن عدم احترام لفينيسيوس وتركيا وسوريا".

وتغلب ريال مدريد على أوساسونا بهدفين دون مقابل، ويلاقي ريال مدريد يوم الثلاثاء نظيره ليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب "آنفيلد".

فينيسيوس كان بطل الرواية مرة

أخرى في مباراة ريال مدريد وأوساسونا بمنافسات الدوري الإسباني ، ليلة السبت.

وسجل البرازيلي هدفين لم يحتسبا للتسلل، وتعرض فينيسيوس لإهانات من جانب جماهير أوساسونا منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

وبدأت الهتافات المسيئة لفينيسيوس خلال دقيقة الصمت التي وقفها الفريقين حدادًا على ضحايا الزالزال الذي ضرب تركيا وسوريا

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