موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس أفريقيا تحت 20 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر للشباب لمواجهة نظيره منتخب نيجيريا مساء الأربعاء القادم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة .

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وكان تعادل منتخب مصر أمام منتخب الموزمبيق مساء اليوم بدون أهداف في منافسات الجولي الأولي بدور المجموعات في بطولة كأس أفريقيا .

تشكيل منتخب مصر للشباب المتوقع أمام منتخب نيجريا

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: أحمد رضا - عبدالرحمن فايد - عمر فايد - خالد عوض.

خط الوسط: كريم الديبيس - محمد فارس - ماجد هاني.

خط الهجوم: رأفت خليل - بلال مظهر - إيشو.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب و

نيجيريا

تنطلق مباراة منتخب مصر و نيجيريا مساء الأربعاء القادم 22 من شهر فبراير 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا

تذاع أحداث المباراة على قناة بي ان سبورت 4 بتعليق المعلق أحمد فؤاد ، بينما تايم سبورت بتعليق المعلق حاتم بطيشة .

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