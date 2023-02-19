مدرب الهلال: أمر واحد يعطل فوزنا على شباب أهلي دبي بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - فتح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال السعودي الحديث عن المشوار الجديد الذي يستكمله أزرق الرياض في الموسم الحالي، بمواجهة نظيرة شباب أهلي دبي ضمن مواجهات دور الـ16 من منافسات دوري أبطال آسيا 2022.

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وتحدث مدرب الهلال السعودي خلال المؤتمر الصحفي بالدوحة اليوم الأحد قبل مباراة شباب أهلي دبي عن الجانب الفني والمعنوي للاعبي الفريق استعدادًا لاستكمال منافسات دوري الأبطال لنسخة موسم 2022.

رامون دياز يتحدث عن مباراة الهلال في دوري الأبطال

وقال دياز: "نعلم قوة مباراة شباب الأهلي، ويجب علينا استغلال معنويات اللاعبين جيدًا خاصة واننا وصيف مونديال الأندية أمام ريال مدريد".

تابع مدرب الهلال السعودي أن فريقه استعد جيدًا لمواجهة شباب أهلي دبي من خلال التدريبات الفنية والبدنية القوية للاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق الإماراتي يمتلك ليوناردو جارديم المدير الفني

السابق للفريق وهو امر مقلق خاصة كونه يعرف الكثير من قدرات لاعبي الفريق.

أضاف رامون دياز أن الهدف واضح نحو تحقيق الانتصار، ولدينا لاعبين يجيدون اللعب تحت الضغط.

وفي سياق متصل أكد أن مشاركة سلمان الفريق ستكون صعبة في اللقاء أمام بطل الإمارات خاصة وأنه عائد الآن للتدريبات الجماعية، ويحتاج بعض الوقت لاستعادة مستواه.

من المقرر ان تقام مباراة الهلال وشباب أهلي دبي على ملعب ستاد الجنوب بالدوحة في قطر حيث تقام مواجهات دور الـ16، وذلك غدا الاثنين في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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