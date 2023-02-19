سيراميكا كليوباترا يفوز على المصرية للاتصالات إستعدادًا لمباراة البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - انهي فريق سيراميكا كليوباترا معسكره المغلق اليوم، بمباراة ودية عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي أمام فريق المصرية للاتصالات.



حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على المصرية للاتصالات بأربعة أهداف مقابل لا شئ، أحرز الهدف الأول محمد عنتر في الدقيقة ٤ مع بداية المباراة بعد تمريرة من محمد إبراهيم استغلها عنتر بتسديدة مباشرة في المرمى ليحرز الهدف الأول.

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وضغط فريق سيراميكا كليوباترا على على فريق المصرية للاتصالات خلال أحداث المباراة في منطقة وسط الملعب، وقبل نهاية الشوط الأول عزز أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق النتيجة باحرازه الهدف الثاني بعد تمريرة من سيف تقا وانطلق ريان بالكرة محرزًا الهدف الثاني لفريق سيراميكا كليوباترا.

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منتصف الشوط الثاني استغل صلاح محسن تمريرة زلاكا من على حدود منطقة الجزاء، وسدد صلاح محسن الكرة مباشرة على يسار حارس المصرية للاتصالات لتصبح النتيجة ثلاثة مقابل لا شيء.

وتألق محمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا في مباراة المصرية للاتصالات في اللقاء الذي أثيم على الملعب الفرعي ، وقبل نهاية الشوط الثاني استطاع إحراز الهدف الرابع لفريق سيراميكا كليوباترا في مرمى المصرية للاتصالات

يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي يوم ٢٨ فبراير ضمن الجولة ٢٠ للدوري.

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