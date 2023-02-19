أنشيلوتي يتغنى بـ فينيسيوس" لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بالنجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور بعد نجاحه في تعويض غياب الهداف الفرنسي كريم بنزيمة.

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وغاب بنزيمة هداف ريال مدريد بالدوري الإسباني عن المواجهة على ملعب أوساسونا مساء أمس" السبت" والتي جاءت قبل ملاقاة ليفربول الإنجليزي على ملعبه بعد غد الثلاثاء في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس هدفين جرى إلغاؤهما بداعي التسلل أمام أوساسونا، كما صنع الهدف الأول لفيدريكو فالفيردي ليساهم في فوز الريال بهدفين دون رد وتقليص الفارق مع برشلونة في الصدارة إلى خمس نقاط.

وقال أنشيلوتي: من الواضح أن فينيسيوس لاعب يصنع الفارق، لقد قدم مباراة مذهلة، إنه لاعب كرة استثنائي.

وأشار: أكثر ما أعجبني هو ما فعلناه في الشوط الثاني وما كان بمقدورنا فعله في الشوط الأول.

أضاف: ما أعجبني هو أن الفريق لم يفقد تركيزه الذهني وتحلى بالصبر في المراحل الأخيرة.

وختم المدرب الإيطالي بالقول: الفريق أدى بشكل جيد، لقد جعلنا المنافس يعانى في الوقت المناسب وسعداء بذلك.

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