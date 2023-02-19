الأولمبية تهنىء نادي الشرقية بالحصول على بطولة أفريقيا للهوكي بكينيا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة لنادي الشرقية الرياضي وجماهيرة ومجلس الإدارة برئاسة الدكتور حمدي مرزوق لتحقيق فريق الهوكي للقب بطولة الأندية الأفريقية التي أقيمت في كينيا بعد الفوز اليوم على فريق اكسشيكرز بطل غانا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم.

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ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين بعد الأداء المميز والمستوى الرائع طوال مباريات البطولة وتحقيق لقب بطولة الأندية الأفريقية للهوكي وإستمرار تحقيق الانجازات للرياضة المصرية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

كما يتقدم مجلس إدارة اللجنة

الأولمبية بالتهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والشريك الأساسي في دعم وتأهيل جميع أبطال مصر وفي المنتخبات والفرق القومية المختلفة، ويأتي ذلك في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الجمهورية المصرية ولجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام ودعم غير مسبوق والذي كان لها العديد من الأثار الإيجابيه في تحقيق العديد من النتائج والانجازات والنجاحات الرياضية في الفترة الحالية.

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