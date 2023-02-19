الامارات | راشد ملهوف يظفر بكأس رئيس الدولة للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس راشد سعيد ملهوف بلقب كأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، اليوم الأحد، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي بمشاركة 248 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحقق راشد ملهوف اللقب على صهوة الجواد «بينيو إلكيبي» المملوك إلى إسطبلات إم 7 رغم حصوله على المركز الـ 27 في المرحلة الأولى، ثم تقدمه إلى المركز 25 في المرحلة الثانية، وواصله تقدمه إلى المركز 20 في المرحلة الثالثة والمركز نفسه في المرحلة الرابعة، بينما تقدم إلى المركز العاشر في المرحلة الخامسة قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة السادسة.

وجاء في المركز الثاني الفارسة ماسة عدنان على صهوة الجواد «تونكي دي بو ميا» المملوك إلى إسطبلات الوثبة، وحل في المركز الثالث الفارس سعيد عبدالله المهيري على صهوة الجواد «كازينو روليت» المملوك إلى إسطبلات الريف العين.