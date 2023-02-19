شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز قندوسى للمشاركة أساسياً فى مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تجهيز الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الأحمر للمشاركة أساسياً فى مباراة فريقه أمام أسوان الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويحرص كولر على عقد جلسات خاصة مع قندوسي من أجل تحفيزه ومطالبته بتنفيذ التعليمات التي يطلبها منه المدير الفني، والالتزام بالتعاون مع زملائه ، حتى يكون إضافة للفريق الأحمر.

على صعيد آخر، اعترف المدير الفني لفريق الأهلي بوجود مشاكل فى فريقه، أظهرتها الخسارة أمام الهلال السوداني أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر فى المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، "الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا فى بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، كما أن المباراة أقيمت فى أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف، رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور".

وأضاف مدرب الأهلى، "الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى فى الدقيقة 94، رغم إهدار الوقت، الأهلي ليس طريقته إهدار الوقت، هذه ليست شخصية الأهلي أننا نهدر الوقت، كما كشفت المباراة بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها".

وأنهى كولر تصريحاته قائلا، "لا خوف على الأهلي رغم الخسارة، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".