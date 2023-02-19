شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. منتخب الشباب يبحث عن فك شفرة التعادل السلبى أمام موزمبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره الموزمبيقي، وما زال التعادل السلبي فى المباراة التى تجمع المنتخبين باستاد القاهرة فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، وحتى 11 مارس.

جاءت أخطر الهجمات في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة بالقدم اليسرى من أحمد عبد الرحيم إيشو، من على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين ردت من القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 21 كادت النيران الصديقة تهدى مصر هدفا أول، بعد كرة عرضية من كريم الدبيس من جهة اليسار كاد مدافع منتخب موزمبيق إسكانها بالخطأ في مرماه ولكن الكرة مرت أعلى العارضة.

واستقبلت شباك منتخب مصر الهدف الأول عند الدقيقة 31، لكنه كان هدفا ملغيا لصالح منتخب موزمبيق بداعي التسلل على إديسون ماكوالا.

رد شباب الفراعنة لم يتأخر، وجاءت كرة عرضية من أحمد رضا من جهة اليمين أبعدها دفاع منتخب موزمبيق عن مناطق الخطورة.

ويضم تشكيل المنتخب الوطني للشباب في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، وفي الدفاع: أحمد رضا - عبد الرحمن رشدان - عمر فايد، وخط الوسط: كريم الدبيس - محمد فارس - ماجد هاني - خالد عوض، والهجوم: أحمد إيشو - بلال مظهر - رأفت خليل".

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.