شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر فى مواجهة بيراميدز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مواجهة بيراميدز، فى إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر في السادسة مساء اليوم باستاد السلام في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالى..

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع : باسم علي - محمود رزق - محمود شرف الدين - جوزيف جوناثان.

خط الوسط : مهند لاشين - محمد فاروق - ناصر ماهر - محمد رضا - غنام محمد.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

ويدخل الفريقان لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة، خاصة بعدما استعاد فيوتشر طريق الانتصارات فى الدوري، حيث تغلب على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة 18 ليتساوى مع الأهلي في وصافة المسابقة بـ 37 نقطة، بينما فاز بيراميدز على إنبي فى ذات الجولة بهدفين مقابل هدف ليتصدر المسابقة فى انتظار خوض الأهلي مؤجلاته.

وخطف الجيش الملكي صدارة المجموعة الثالثة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة، بعدما تعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت بتوجو بهدف لمثله.