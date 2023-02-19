شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موقف نيمار من مواجهة الإياب أمام البايرن بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، للإصابة فى مواجهة ليل الليلة، ضمن منافسات الجولة ال 24 من منافسات الدوري الفرنسي، والتى أنتهت بتفوق الجانب الباريسي بصعوبة بنتيجة 3/4.

حيث خرج اللاعب على أثر هذه الإصابة بعدما قدم مباراة رائعة سجل خلالها هدفا، وصنع الآخر ضمن هذه المباراة، ليتعرض اللاعب لإصابة قاسية فى كاحل القدم، وتثير الشكوك حول لحاق اللاعب بمباراة البايرن المصيرية، فى إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ودخل نيمار فى حالة من البكاء الهستيري بعد إصابته، مما يكشف مدي خطورة إصابة التى تعرض لها اللاعب البرازيلي، والتى قد تعيقه من اللحاق بمواجهة البايرن، خاصة أن اللاعب كان ينتظر تلك المواجهة.

ليواصل اللاعب مسلسل سوء الحظ الذي يرافقه، بعد أن تعرض اللاعب أيضا، لإصابة قوية رفقة منتخب السيلساو فى مونديال قطر الأخير 2022،أبعدته عن بعض المواجهات الهامة فى دور المجموعات.



موعد مباراة الإياب بين البايرن وباريس

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس، فى الثامن من شهر مارس القادم، على ملعب أليانز أرينا، فى مباراة العودة لدور ال16من فعاليات دوري أبطال أوروبا، فى الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن البايرن لم يتعرض للهزيمة فى معقله منذ أكثر من عامين، فى مسابقة دوري أوروبا، مما يعكس صعوبة مهمة باريس فى مواجهة العودة.