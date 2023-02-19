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إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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محمد الفلاح - تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لإصابة تهدد مشاركته أمام ريال مدريد، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أن الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول، مهدد بالغياب عن موقعة ريال مدريد، بسبب إصابة في الكتف.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب يورجن كلوب قد يعتمد على روبيرتو فيرمينو أو ديوجو جوتا، لتعويض الغياب المحتمل لنونيز.

وكان المهاجم الأوروجوياني قد أحرز الهدف الأول لفريقه خلال الفوز على نيوكاسل بهدفين دون رد، أمس السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الممتاز.

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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