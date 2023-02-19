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كشف حكم مواجهة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

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محمد الفلاح - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مواجهة وريال مدريد، الثلاثاء المقبل على ملعب آنفيلد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتولى الحكم الروماني استفان كوفاكس إدارة المباراة، على أن يساعده مواطناه فاسيل فلورين مارينيسكو وأوفيديو أرتيني، في حين سيكون الحكم الرابع هوراتيو فيسينيك.

وتقرر إسناد مسؤولية حكم الفيديو المساعد "الفار"، للإيطاليين ماسيميليانو إيرراتي وماركو جيدا، للتواجد ضمن طاقم حكام اللقاء.

وأدار الحكم الروماني بالفعل مباراة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في إنجلترا، حين خسر أمام مانشستر سيتي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وفي الموسم الحالي، أدار كوفاكس مواجهات دينامو زغرب مع ، وكلوب بروج أمام أتلتيكو مدريد، وباير ليفركوزن ضد بورتو.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، ضيفًا على ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب آنفيلد ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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