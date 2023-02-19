شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سعيد في ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، نبأ سعيدا قبل 48 ساعة من مواجهة ليفربول، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد الإسباني نظيره ليفربول الإنجليزي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال.

وأكد الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما اليوم الأحد في المران الجماعي للفريق الملكي، قبل السفر إلى إنجلترا.

وعانى كريم من إرهاق بدني، أبعده عن فوز الفريق الملكي أمام أوساسونا أمس بالدوري الإسباني، وخاض برنامج علاجي لتجهيزه.

وكان بنزيما من نجوم الفريق الملكي خلال مواجهة إلتشي، مساء الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الليجا، بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء.

ويحتل الفرنسي المركز الثاني في قائمة هدافي الليجا برصيد 11 هدف، بالتساوي مع خوسيلو لاعب إسبانيول، وبفارق 3 أهداف عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة.