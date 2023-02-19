انفلات داخل غرفة خلع الملابس ولاعبون يفكرون في الرحيل.. تسريب عقد مصطفى شلبي يفجر أزمة داخل نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن حالة من الغضب الشديد انتابت بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تسريب عقد مصطفى شلبي جناح الفريق المنضم مطلع الموسم الجاري قادمًا من إنبي.

ووفقًا للعقد الذي تم تسريبه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مصطفى شلبي يرتبط بتعاقد مع الزمالك مدته أربعة مواسم، بإجمالي 48 مليون جنيه.

وبموجب العقد المسرب، فإن شلبي يحصل على 10 ملايين و769 ألفًا و230 جنيهًا، خلال أول موسم 2022-2023، بينما سيحصل على 11 مليونًا و538 ألفًا و461 جنيهًا، في موسمه الثاني 2023-2024 مع القلعة البيضاء.

كما سيحصل على 13 مليونًا و76 ألفًا و923 جنيهًا خلال الموسم الثالث 2024-2025، وفي موسمه الرابع والأخير سيحصل على الرقم ذاته.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن هناك بعض اللاعبين شعروا بالغضب والضيق، بسبب القيمة المالية الكبيرة التي يتقاضاها اللاعب، دونًا عنهم.

وأكد المصدر أن مصطفى شلبي يحصل على أرقام كبيرة وتم الكشف عن أنه يتم التعامل معه معاملة الفئة الأولى، وأن أغلبية اللاعبين لا يحصلون على تلك الأرقام باستثناء أحمد مصطفى زيزو والونش وشيكابالا.

وأضاف: "سبب حالة الغضب ليست بسبب القيمة المالية فقط، ولكنْ هناك انفلات داخل غرفة خلع الملابس، وبعض اللاعبين يؤكدون أن شلبي ليس من نجوم الفئة الأولى كي يستحق هذا المبلغ، وأيضًا لم يقدم أوراق اعتماده بعد المستوى السيئ الذي ظهر به".

ولفت المصدر إلى أن عددًا من لاعبي الفريق الأبيض يفكرون في الرحيل مع نهاية الموسم، على غرار ما حدث مع إمام عاشور، إذ يرغب هؤلاء في الهروب من شبح الانتقادات الجماهيرية بعد النتائج السلبية في الفترة الماضية، فضلًا عن شعور الغالبية بعدم العدل بسبب قيمة عقد شلبي المالية الكبيرة.

وأشار المصدر إلى أن حالة الغضب انتقلت إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد تسريب قيمة عقد مصطفى شلبي، إذ قرَّر مرتضى منصور رئيس النادي التحقيق داخل الزمالك للبحث عن المتسبب في تسريب صورة عقد مصطفى شلبي، وفي حال اكتشافه سيتم فصله من منصبه.

يشار إلى أن مصطفى شلبي عبَّر عن غضبه من تسريب عقده، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستغرام" قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل".

وبحسب المصدر، فإن مرتضى رئيس النادي حذَّر مصطفى شلبي من الحديث في أمر عقده، وطلب منه التزام الصمت لأجل غير مسمى.