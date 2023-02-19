بلاغ للنائب العام.. مرتضى منصور يتحدث عن تسريب عقد مصطفى شلبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العقد المتداول الأيام الماضية، للاعب النادي مصطفى شلبي هو عقد مزور "مش توقيعي ولا خط المدير المالي"، متسائلاً "لماذا يتم تزوير عقود لاعبي الزمالك فقط وليس الأهلي وباقي الأندية؟".

وأشار مرتضى منصور عقب تأجيل دعواه لقيد صفقات الزمالك لجلسة 5 مارس المقبل، إلى أنه تقدم صباح اليوم ببلاغ للنائب العام بشأن تزوير عقود لاعبي النادي خلال الفترة الماضية لهدم النادي والتسبب في إثارة الوضع داخل الفريق.

لفت رئيس الزمالك إلى أن النادي الأهلي تلقى هزائم من 3 قارات في 10 أيام فقط "أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية".

وأضاف مرتضى بعد تأجيل دعواه الخاصة بقيد صفقات الزمالك الجديدة لجلسة 5 مارس المقبل، أن النادي يقوم بدوره كاملا فيما يتعلق بالتعاقد مع الصفقات الجديدة "اشترينا نظاي وعمر جابر ودونجا وسامسون ومصطفى شلبي".

وأشار إلى تقدمه ببلاغات ضد الصفحات المشبوهة التي تقوم بمهاجمة نادي الزمالك ومجلس الإدارة منذ فترة طويلة وفق قوله.

وقالت الدعوى إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

لفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة".