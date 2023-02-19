شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام البنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلى فى المباراة التي ستجمعهما فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد بتروسبورت بالقاهرة.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، أحمد شوشة، محمد عصام

الوسط: محمد نادي، أحمد مصطفى، محمود حليمو، حسين فيصل، دوكوا دودو

الهجوم: حسام حسن

وتجمد رصيد سموحة إثر هزيمته من الزمالك في الجولة الماضية عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

من جهته، حرص أحمد سامى على الاجتماع باللاعبين في الأيام الأخيرة لشرح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام الزمالك، خاصة الدفاع والتمركز الخاطئ للاعبين، بالإضافة إلى إهدار الفرص السهلة التى كانت أحد أسباب الهزيمة من الزمالك.

وطالب أحمد سامى من جهازه سرعة تجهيز الثنائى صديق أوجولا والتونسى مليك بوعيو للاستعانة بهم فى المباريات المقبلة، خاصة أنه رفض الدفع بهم أمام الزمالك لاكتمال جاهزيتهم بشكل كامل للاعتماد عليهم الفترة المقبلة.