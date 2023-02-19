باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة فيوتشر فى الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر فى إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر في السادسة مساء اليوم باستاد السلام في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد سامي - محمود دونجا - مصطفى فتحي - كريم حافظ - أحمد فتحي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - محمد صادق.

ويدخل الفريقان لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة، خاصة بعدما استعاد فيوتشر طريق الانتصارات فى الدوري، حيث تغلب على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة 18 ليتساوى مع الأهلي في وصافة المسابقة بـ 37 نقطة، بينما فاز بيراميدز على إنبي فى ذات الجولة بهدفين مقابل هدف ليتصدر المسابقة فى انتظار خوض الأهلي مؤجلاته.

وخطف الجيش الملكي صدارة المجموعة الثالثة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة، بعدما تعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت بتوجو بهدف لمثله.