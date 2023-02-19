شكرا لقرائتكم خبر عن ملك إسماعيل تحصد برونزية بطولة المجر الدولية الخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ملك إسماعيل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث فى تحقيق الميدالية البرونزية خلال المشاركة فى منافسات نهائيات بطولة المجر الدولية المفتوحة والتى أقيمت بالعاصمة المجرية "بودابست" فى الفترة من 15 حتى 19 فبراير الجاري.

وفازت ملك بالميدالية البرونزية بعدما حلت فى المركز الثالث بـ 1413 نقطة، وحصدت المجرية ميشيلى جوليات الميدالية الذهبية برصيد 1438 نقطة، بينما حققت لاعبة بريطانيا كيرينزا بريسون الميدالية الفضية برصيد 1430 نقطة.

وتقام بعد قليل نهائيات الرجال والتي تأهل لها أفضل 18 لاعب من التصفيات ، وتأهل من مصر مهند شعبان ومعتز وائل.

وتضم بعثة الفريق: ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة . ياسر عصر مدير فنى الفروسية ، محمد العسال ، محمد حسني ، محمد صباحي ، مؤمن السيد المديرين الفنيين للسلاح ، الدكتور محسن حسني للعلاج الطبيعى والاصابات.

وتضم قائمة المنتخب ، اللاعبات “ملك إسماعيل وهايدي عادل “، إلى جانب اللاعبين” معتز وائل، عمر وائل ومهند شعبان ، سيف البندارى ”.